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«Нервотрепка гарантирована»: Уткин считает, что снятие очков с «Ювентуса» пойдет на пользу интриге

Туринский клуб пострадал от мошеннических действий своего руоководства.
21 января 2023 11:09
автор: Александр Шульгин

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о снятии с туринского «Ювентуса» 15 очков за финансовые махинации.

«С наказанием Ювентуса на 15 очков чемпионат Италии стал совсем интересным. Ведь суды продолжатся, и хорошо если до конца турнира завершатся. Значит, всем придется в уме прибавлять Юве 15 очков и размышлять.

А может, не прибавлять? А может, не 15, а, скажем, 7 останется в итоге? Или 9? И на что это будет влиять? Может, на борьбу за титул? Может, на место в ЛЧ? Нервотрепка гарантирована», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне стало известно о том, что «Ювентус» лишился 15 очков в связи с финансовыми махинациями руководства клуба при приобретении у мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее итальянские правоохранительные органы провели расследование в отношении действий менеджмента «старой синьоры» и установили вину ответственных лиц. Кроме того, стало известно о некоем секретном договоре «Юве» с Роналду, по которому португальцу до сих пор полагается около 20 миллионов евро. Футболист намерен подать иск против клуба.

После 18 туров «Ювентус» с 37 очками занимал третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. В случае вступления наказания в силу команда свалится за пределы первой десятки.

источник: Сайт Василия Уткина
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