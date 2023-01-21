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Тухель планирует возглавить «Реал» или «Барселону»

Последним местом работы специалиста был лондонский «Челси».
21 января 2023 11:27
автор: Александр Шульгин

Немецкий специалист Томас Тухель планирует возглавить мадридский «Реал» или «Барселону».

По информации зарубежной прессы, немец даже принялся за изучение испанского языка. Напомним, последним местом работы наставника был лондонский «Челси», из которого он был уволен осенью 2022 года после поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

При этом Тухель удерживал команду в лидерах АПЛ, а после прихода на тренерский мостик Грэма Поттера «синие» покатились вниз по турнирной таблице и сейчас находятся на десятом месте.

До прихода в «Челси» Тухель возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию» и «ПСЖ».

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