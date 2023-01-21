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Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

«Пентакампеоны» по-прежнему не определились с будущим наставником.
21 января 2023 11:51
автор: Александр Шульгин

Экс-главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии.

По информации итальянских инсайдеров, бразильская футбольная федерация уже работает над предложением специалисту. Кроме него кандидатами на пост являются также Жозе Моуринью («Рома»), Фернандо Диниз («Флуминенсе») и Карло Анчелотти («Реал»).

Напомним, предыдущим местом работы Энрике была сборная Испании, которая под его руководством не смогла преодолеть 1/8 финала ЧМ-2022, проиграв команде Марокко.

В свою очередь, бразильцы вылетели в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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