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Ян Зоммер: Сейчас я не думаю о конкуренции с Нойером

Вратарь провел последние восемь с половиной лет в «Боруссии» Менхенгладбах.
21 января 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер поделился мнением о возможной конкуренции с Мануэлем Нойером.

Напомним, что другой вратарь мюнхенского клуба после ЧМ-2022 сломал голень и выбыл на длительный срок.

Ян уже дебютировал за «Баварию», сыграв в матче с «Лейпцигом» (1:1).

«Сейчас я не думаю о том, что может произойти летом. С нетерпением жду возможности помочь команде достичь всех поставленных целей. Буду решать все последовательно», — цитируют Зоммера немецкие СМИ.

«Бавария» занимает первое место в таблице бундеслиги, набрав 35 очков после 16 матчей.

источник: «Советский спорт»
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Ян Зоммер: Сейчас я не думаю о конкуренции с Нойером
Вратарь провел последние восемь с половиной лет в «Боруссии» Менхенгладбах.
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