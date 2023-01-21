Ян Зоммер: Сейчас я не думаю о конкуренции с Нойером

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер поделился мнением о возможной конкуренции с Мануэлем Нойером.

Напомним, что другой вратарь мюнхенского клуба после ЧМ-2022 сломал голень и выбыл на длительный срок.

Ян уже дебютировал за «Баварию», сыграв в матче с «Лейпцигом» (1:1).

«Сейчас я не думаю о том, что может произойти летом. С нетерпением жду возможности помочь команде достичь всех поставленных целей. Буду решать все последовательно», — цитируют Зоммера немецкие СМИ.

«Бавария» занимает первое место в таблице бундеслиги, набрав 35 очков после 16 матчей.