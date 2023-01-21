World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ, Мудрик остался в запасе

Встреча состоится сегодня, 21 января.
21 января 2023 14:53

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч 21-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в запасе остался украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич, Тьяго, Кейта, Эллиотт, Салах, Гакпо.

«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Холл, Зиеш, Хаверц.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 21 января, на стадионе «Энфилд Роуд». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

К слову, «Ливерпуль» с 28 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. «Челси» находится на десятой строчке, имея в своем активе такое же количество очков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Анчелотти заявил, что Камавинга неприкасаем, поэтому не покинет «Реал»
Анчелотти заявил, что Камавинга неприкасаем, поэтому не покинет «Реал»
Действующее соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.
21.01.2023 15:51
Футбол
«Нам в любом случае нужно набирать очки». Аллегри отреагировал на наказание «Ювентуса»
Клуб замыкает топ-10 в турнирной таблице.
21.01.2023 15:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Камавинги прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»
Агент Камавинги прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.
21.01.2023 15:13
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ, Мудрик остался в запасе
Встреча состоится сегодня, 21 января.
21.01.2023 14:53
Футбол
Ян Зоммер: Сейчас я не думаю о конкуренции с Нойером
Вратарь провел последние восемь с половиной лет в «Боруссии» Менхенгладбах.
21.01.2023 14:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Кубань» объявила о переходе бывшего защитника «Ростова»
«Кубань» объявила о переходе бывшего защитника «Ростова»
Выступать за краснодарскую команду 26-летний игрок будет под 96-м номером.
21.01.2023 14:06
Футбол
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев оценил возможную продажу легионеров клуба
Функционер отметил, что к игрокам существует интерес со стороны других клубов.
21.01.2023 13:28
Футбол
Груневелд в ближайшие часы должен стать игроком «Эвертона»
На данный момент форвард принадлежит «Вильярреалу».
21.01.2023 13:09
Футбол
Игрок «Барселоны» Бельерин не хочет возвращаться в Англию
При этом интерес к игроку проявляет «Эвертон».
21.01.2023 12:21
Футбол
Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии
«Пентакампеоны» по-прежнему не определились с будущим наставником.
21.01.2023 11:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика