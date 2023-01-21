«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ, Мудрик остался в запасе

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч 21-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в запасе остался украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Конате, Гомес, Робертсон, Байчетич, Тьяго, Кейта, Эллиотт, Салах, Гакпо.

«Челси»: Аррисабалага, Чалоба, Тьяго Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Жоржиньо, Маунт, Галлахер, Холл, Зиеш, Хаверц.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 21 января, на стадионе «Энфилд Роуд». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

К слову, «Ливерпуль» с 28 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. «Челси» находится на десятой строчке, имея в своем активе такое же количество очков.