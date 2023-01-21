«Нам в любом случае нужно набирать очки». Аллегри отреагировал на наказание «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на наказание туринского клуба.

Напомним, что клуб лишился 15 очков в связи с финансовыми махинациями руководства при приобретении у «Реала» Криштиану Роналду.

«Завтра важный матч с «Аталантой». Наша команда должна думать только о том, что будет происходить на поле. Что изменилось после потери 15 очков? Ничего. Нам в любом случае нужно набирать очки. Нужна победа, которая позволит нам выйти на седьмое место. До решения суда мы были в одном очке до второго места, продолжая борьбу за место в Лиге чемпионов и, возможно, за победу в чемпионате», — цитируют Аллегри итальянские СМИ.

После 18 туров «Ювентус» с 37 очками занимал третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь в активе туринцев 22 балла.