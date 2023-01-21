Агент Камавинги прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»

Агент полузащитника «Реала» Эдуарда Камавинги Джошуа Барнетт отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из мадридского клуба.

Отметим, что в последнее время 20-летний хавбек получает недостаточно игрового времени в команде Карло Анчелотти.

– Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в «Реале», – приводит слова Барнетта зарубежная пресса.

Добавим, что Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне за королевский клуб он провел 26 матчей и отдал одну результативную передачу.