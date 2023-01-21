World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хави: Депай попросил отпустить его в «Атлетико»

Сумма сделки по трансферу оценивается в четыре миллиона евро.
21 января 2023 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на уход нападающего Мемфиса Депая.

Напомним, что нидерландский форвард перешел в мадридский «Атлетико».

«Мы решили отпустить Депая, потому что Мемфис сам попросил об этом. У него было предложение от «Атлетико». Мы поговорили с Мемфисом, ему не нравилась ситуация в нашем клубе, он хотел больше играть. Думаю, из этой ситуации мы все вышли победителями», — цитируют Хави испанские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Барселоны» Депай провел четыре матча и забил один гол.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси»
Команды не смогли забить голов.
21.01.2023 17:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Изидор может уйти из «Локомотива» в «Лорьян»
Изидор может уйти из «Локомотива» в «Лорьян»
Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
21.01.2023 17:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хави: Депай попросил отпустить его в «Атлетико»
Сумма сделки по трансферу оценивается в четыре миллиона евро.
21.01.2023 16:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Анчелотти заявил, что Камавинга неприкасаем, поэтому не покинет «Реал»
Анчелотти заявил, что Камавинга неприкасаем, поэтому не покинет «Реал»
Действующее соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.
21.01.2023 15:51
Футбол
«Нам в любом случае нужно набирать очки». Аллегри отреагировал на наказание «Ювентуса»
Клуб замыкает топ-10 в турнирной таблице.
21.01.2023 15:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Камавинги прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»
Агент Камавинги прокомментировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.
21.01.2023 15:13
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ, Мудрик остался в запасе
Встреча состоится сегодня, 21 января.
21.01.2023 14:53
Футбол
Ян Зоммер: Сейчас я не думаю о конкуренции с Нойером
Вратарь провел последние восемь с половиной лет в «Боруссии» Менхенгладбах.
21.01.2023 14:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика