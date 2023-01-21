Хави: Депай попросил отпустить его в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на уход нападающего Мемфиса Депая.

Напомним, что нидерландский форвард перешел в мадридский «Атлетико».

«Мы решили отпустить Депая, потому что Мемфис сам попросил об этом. У него было предложение от «Атлетико». Мы поговорили с Мемфисом, ему не нравилась ситуация в нашем клубе, он хотел больше играть. Думаю, из этой ситуации мы все вышли победителями», — цитируют Хави испанские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне в составе «Барселоны» Депай провел четыре матча и забил один гол.