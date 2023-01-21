«Удивлен и шокирован». Хави - о заключении Дани Алвеса в тюрьму

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал заключение под стражу игрока сборной Бразилии Дани Алвеса.

Напомним, что футболиста задержали в полицейском участке в Каталонии по делу о сексуальных домогательствах. Позже суд вынес решение о его заключении под стражу без залога.

По информации СМИ, 30 декабря игрок проводил время в одном из ночных клубов Барселоны и приставал к одной из посетительниц, которой это не понравилось, и она пожаловалась охране заведения.

«Сложно комментировать эту ситуацию. Удивлен и шокирован, потому что хорошо знаю Дани. Справедливость должна восторжествовать, но мы не можем ни на что повлиять», - приводят слова Хави испанские СМИ.

Ранее мексиканский «Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом после его ареста.