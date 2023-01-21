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«Реал Сосьедад» обыграл на выезде «Райо Вальекано»

Встреча прошла на стадионе «Кампо де Вальекас».
21 января 2023 18:00
автор: Александр Поволоцкий

В матче 18-го тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» на выезде нанес поражение «Райо Вальекано».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Александер Серлот (15-я минута), а также Андер Барренечеа (36-я).

Таким образом, «Реал Сосьедад» продолжает занимать третье место в таблице, набрав 38 очков. «Райо Вальекано» идет на 9-й позиции с 26 очками.

«Бело-синие» 29 января сыграют в гостях с «Реалом». «Пчелы» днем позже на выезде встретятся с «Вильярреалом».

источник: «Советский спорт»
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