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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не создал много моментов в матче с «Челси»

Команда прервала серию поражений.
21 января 2023 18:40
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно результата матча 21-го тура чемпионата Англии с «Челси».

Напомним, что встреча на стадионе «Энфилд» завершилась вничью — 0:0.

«Команды были очень агрессивны. Мы не создали много моментов, и у «Челси» тоже было несколько. Я согласен с результатом, потому что мы должны принять эти маленькие шаги. Мы можем опираться на это», — цитируют Клоппа британские СМИ.

«Ливерпуль» с 29 очками поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата АПЛ.

источник: «Советский спорт»
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