Юрген Клопп: «Ливерпуль» не создал много моментов в матче с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно результата матча 21-го тура чемпионата Англии с «Челси».

Напомним, что встреча на стадионе «Энфилд» завершилась вничью — 0:0.

«Команды были очень агрессивны. Мы не создали много моментов, и у «Челси» тоже было несколько. Я согласен с результатом, потому что мы должны принять эти маленькие шаги. Мы можем опираться на это», — цитируют Клоппа британские СМИ.

«Ливерпуль» с 29 очками поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата АПЛ.