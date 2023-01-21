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Милнер о ничьей с «Челси»: У нас были шансы выиграть эту игру

Команды не смогли забить голов друг другу.
21 января 2023 20:26
автор: Александр Шульгин

Защитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ, в котором «красные» сыграли вничью с «Челси».

«Мы всегда хотим выигрывать наши домашние матчи, потому что мы знаем, в какой ситуации находимся на данный момент. Мы должны держаться вместе и продолжать усердно работать. Мы сохранили ворота на замке, что было приятно. Но у нас были шансы выиграть эту игру.

На поле были две команды, которые на данный момент играют не лучшим образом. Вот почему мы должны выиграть эту битву, но поле не позволяло играть так легко, как хотелось бы. У нас были действительно хорошие моменты в игре. Есть над чем поработать, но сухая встреча - это шаг в правильном направлении», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Ливерпуль» смог прервать серию поражений из двух матчей подряд. «Челси» в предыдущей встречи обыграл «Кристал Пэлас» (1:0). Команда Юргена Клоппа с 29 очками поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата АПЛ. Подопечные Грэма Поттера располагаются на 10-й строчке. У «Челси» в активе также 29 очков.

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