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Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы

Прокурор считает, что футболист способен на побег в другую страну.
21 января 2023 20:34
автор: Александр Поволоцкий

Стал известен максимальный срок заключения, который грозит бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу.

Напомним, что футболиста задержали в полицейском участке в Каталонии по делу о сексуальных домогательствах. Позже суд вынес решение о его заключении под стражу без залога.

По информации СМИ, 30 декабря игрок проводил время в одном из ночных клубов Барселоны и приставал к одной из посетительниц, которой это не понравилось, и она пожаловалась охране заведения.

Отмечается, что Дани Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы,

источник: «Советский спорт»
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Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы
Прокурор считает, что футболист способен на побег в другую страну.
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