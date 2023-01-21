Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы

Стал известен максимальный срок заключения, который грозит бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу.

Напомним, что футболиста задержали в полицейском участке в Каталонии по делу о сексуальных домогательствах. Позже суд вынес решение о его заключении под стражу без залога.

По информации СМИ, 30 декабря игрок проводил время в одном из ночных клубов Барселоны и приставал к одной из посетительниц, которой это не понравилось, и она пожаловалась охране заведения.

Отмечается, что Дани Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы,