Голы Ди Лоренцо и Осимхена принесли «Наполи» победу над «Салернитаной»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Салернитану».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Джованни Ди Лоренцо и Виктор Осимхен.

Неаполитанцы набрали 50 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии, на 12 очков опережая ближайшего преследователя - «Милан». Впрочем, у «россонери» есть одна игра в запасе.

«Салернитана» с 18 очками осталась на 16-й строчке.

Серия А

19-й тур

«Салернитана» - «Наполи» - 0:2 (0:1)

Голы: Ди Лоренцо, 45; Осимхен, 48.