«Кельн» разгромил «Вердер», отправив семь мячей в ворота соперника

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле разгромил бременский «Вердер».

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев, в составе которых дубли оформили Элье Схири и Штефен Тиггес. Еще по одному разу отличились Линтон Маина и Денис Хусейнбашич, а последний мяч гости забили себе сами - автогол на счету Марко Фридля.

Бременцы ответили точным выстрелом открытия ЧМ-2022 Никласа Фюллькруга.

«Кельн» набрал 20 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Вердер» с 21 очком остался на девятой позиции.

Напомним, ранее «Вольфсбург» неожиданно нанес крупное поражение «Фрайбургу» (6:0).