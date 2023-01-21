«Атлетико» обыграл «Вальядолид», забив три безответных мяча в первом тайме

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил «Вальядолид».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Альваро Мората, Антуан Гризманн и Марио Эрмосо.

Отметим, что в составе «матрасников» дебютировал перешедший из «Барселоны» нападающий сборной Нидкрландов Мемфис Депай.

Команда Диего Симеоне набрала 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Вальдяолид» с 17 очками остался на 17-й позиции.