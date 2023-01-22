World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер «Челси» Поттер: Я вижу прогресс команды. Нужно создавать больше моментов

В предыдущем матче с «Ливерпулем» «Челси» сыграл нулевую ничью.
22 января 2023 10:37
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что команде требуется время, чтобы полностью восстановить понимание процессов и создавать больше голевых моментов в матче, сообщают британские СМИ.

«Нам нужно продолжать работать. Мы становимся стабильнее, игроки восстанавливаются от травм, растет понимание в самой команде. Необходимо создавать больше моментов. В прошедшем матче я увидел прогресс», - заявил Поттер.

В матче 21 тура «Челси» сыграл нулевую ничью с «Ливерпулем». «Синие» идут на 10 месте в чемпионате Англии, набрав 29 очков и забив 22 мяча. Для сравнения: нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанд один забил столько же голов – 22.

Это интересно:
Главный тренер «Челси» Поттер: Я вижу прогресс команды. Нужно создавать больше моментов
В предыдущем матче с «Ливерпулем» «Челси» сыграл нулевую ничью.
22.01.2023 10:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Фиорентиной»
Россиянин забил свой очередной мяч роскошным обводящим ударом.
22.01.2023 00:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Миранчук открыл счет в матче «Фиорентина» - «Торино»
21.01.2023 23:25
Футбол
«Атлетико» обыграл «Вальядолид», забив три безответных мяча в первом тайме
В составе мадридцев дебютировал Мемфис Депай.
21.01.2023 22:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Кельн» разгромил «Вердер», отправив семь мячей в ворота соперника
16-й тур Бундеслиги уже принес сразу два крупных результата.
21.01.2023 22:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ньюкасл» не смог обыграть «Кристал Пэлас», но поднялся в тройку лидеров АПЛ
«Сороки» не смогли взломать оборону хозяев.
21.01.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Миранчук и Влашич начнут матч с «Фиорентиной» в стартовом составе «Торино»
Команды огласили составы на игру.
21.01.2023 22:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Голы Ди Лоренцо и Осимхена принесли «Наполи» победу над «Салернитаной»
Команда Лучано Спаллетти еще больше оторвалась от преследователей в турнирной таблице.
21.01.2023 21:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Сейчас не время»: руководство «Наполи» не видит причин продлевать контракт с Кварацхелией
Грузин ярко выступает в своем дебютном сезоне в Серии А.
21.01.2023 21:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мукоко продлил контракт с «Боруссией»
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
21.01.2023 21:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика