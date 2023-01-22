Главный тренер «Челси» Поттер: Я вижу прогресс команды. Нужно создавать больше моментов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что команде требуется время, чтобы полностью восстановить понимание процессов и создавать больше голевых моментов в матче, сообщают британские СМИ.

«Нам нужно продолжать работать. Мы становимся стабильнее, игроки восстанавливаются от травм, растет понимание в самой команде. Необходимо создавать больше моментов. В прошедшем матче я увидел прогресс», - заявил Поттер.

В матче 21 тура «Челси» сыграл нулевую ничью с «Ливерпулем». «Синие» идут на 10 месте в чемпионате Англии, набрав 29 очков и забив 22 мяча. Для сравнения: нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанд один забил столько же голов – 22.