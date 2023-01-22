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Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» способен бороться за чемпионство в АПЛ

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. 
22 января 2023 12:20
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

Отмечается, что по мнению испанского специалиста, у небесно-голубых есть шансы стать чемпионом АПЛ

Как сообщает британская пресса, наставник «горожан» рассчитывает, что в дальнейших матчах футболисты будут выступать лучше и команда вернется на правильный путь, так как ранее она подарила голы «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед». 52-летний тренер все еще верит, что Сити поборется за чемпионство, ведь команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Добавим, что «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка после 19 матчей.

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Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» способен бороться за чемпионство в АПЛ
«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. 
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