Де Хеа – о критике в свой адрес: Опыт помогает блокировать этот шум

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа заявил, что спокойно относится к критике своих выступлений.

Отмечается, что испанский голкипер хорошо себя чувствует, несмотря на давление со стороны.

«Я не должен никому ничего доказывать. За свою карьеру я уже показал на что способен. Люди любят поговорить, но это меня не задевает. Опыт помогает блокировать этот шум. Я просто сконцентрирован на матчах и всегда стараюсь помочь команде», – приводит слова де Хеа британская пресса.

Добавим, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 26 матчей, пропустил 26 голов и отстоял 12 встреч на ноль.