«Динамо» и «Оренбург» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче. Встреча в рамках тренировочного сбора в Абу-Даби завершилась со счетом 3:3.

В составе «Динамо» отличились Диего Лаксальт (30-я минута), Даниил Лесовой (33) и Муми Нгамале (65). У «Оренбурга» голы на свой счет записали Владимир Полуяхтов (45), Дмитрий Воробьев (75, с пенальти) и Андрей Малых (76).

После 17 туров «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в Российской премьер-лиге, «Оренбург» с 25 очками идет на седьмой строчке.