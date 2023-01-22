Анчелотти – о Кроосе и Модриче: Они пишут и будут писать историю «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о ролях Тони Крооса и Лука Модрича в составе команды.

Отмечается, что итальянский специалист считает своих игроков неприкосновенными.

«Состав нашей команды неприкосновенен. Это касается не только Модрича и Крооса, многие футболисты играют важное значение в успехах клуба. Модрич и Кроос – неприкосновенные, однако они не могут играть в каждом матче. Они пишут и будут писать историю «Реала», но это не значит, что они должны быть в составе на каждую игру», – приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Реал» Модрич провел 22 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. На счету Крооса 23 встречи, один забитый мяч и четыре ассиста.