Салихамиджич заявил, что «Бавария» хочет сохранить Шупо-Мотинга в команде 

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мнением по поводу будущего Эрика Шупо-Мотинга в немецком клубе.

Отмечается, что соглашение 33-летнего нападающего с командой Юлиана Нагельсмана истекает летом 2023 года.

«Наши переговоры отлично продвигаются, обе стороны заинтересованы в том, чтобы Шупо остался с нами. Сейчас он находится в отличной форме. Нам необходимо уточнить некоторые детали», – приводит слова Салихамиджича немецкая пресса.

Добавим, что Шупо-Мотинг выступает за «Баварию» с октября 2020 года. В текущем сезоне за клуб Бундеслиги он провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.