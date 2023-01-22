Полузащитник «Челси» Зиеш интересен «Роме»

Руководство «Ромы» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Отмечается, что марокканский футболист не входит в планы наставника синих Грэма Поттера и может быть продан в ближайшее время.

По информации источника, агент 29-летнего игрока провел переговоры с представителями римлян по поводу возможного перехода своего клиента в итальянскую команду. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне за «пенсионеров» он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.