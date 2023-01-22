«Аль-Наср» нацелился на бывшего защитника «Реала» Марсело 

Фланговый защитник «Олимпиакоса» может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Аарон Домингес в своих соцсетях.

Отмечается, что 34-летним игроком интересуется «Аль-Наср».

По информации источника, нападающий саудовской команды Криштиану Роналду лично попросил руководство подписать бразильского футболиста. Ранее игроки вместе играли за мадридский «Реал». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

Добавим, что Марсело присоединился к «Олимпиакосу» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за греческий клуб он провел десять матчей и забил три гола.