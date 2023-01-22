Гризманн признался, что наслаждается своей игрой в составе «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о своих выступлениях за мадридскую команду.

Отметим, что в матче 18-го тура Ла Лиги «матрасники» обыграли «Вальядолид» со счетом 3:0. На счету 31-летнего нападающего гол и результативная передача.

«Я наслаждаюсь своей игрой. Пока я не добрался до своего пика формы, однако мне нравиться играть за команду Диего Симеоне и я хочу развиваться, чтобы приносить клубу еще больше пользы на поле», – приводит слова Гризманна зарубежная пресса.

Добавим, что Гризманн вернулся в «Атлетико» в 2021 году. В текущем сезоне за испанскую команду он провел 27 матчей, отметился семью забитыми мячами и девятью ассистами.