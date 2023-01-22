«Реал» готов предложить за Осимхена 60 миллионов евро

Руководство «Реала» рассматривает возможность покупки нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что мадридский клуб находится в поисках замены Карима Бензема на долгосрочную перспективу.

Как утверждает источник, сливочные сделают первое предложение неаполитанцам по форварду в размере 60 миллионов евро. Однако итальянская команда рассчитывает продать нигерийского футболиста за 80 миллионов евро.

Добавим, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне за клуб Серии А он провел 19 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.