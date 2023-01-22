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Джеррард – о дебюте Мудрика за «Челси»: Он в порядке и показал сильную игру 

22-летний форвард вышел на замену в матче против «Ливерпуля».
22 января 2023 16:02
автор: Глеб Шевяков

Бывший тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился мнением о первой игре Михаила Мудрика в составе «Челси».

Отметим, что украинский нападающий дебютировал за лондонцев в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0), выйдя на замену на 55-й минуте.

«Фанаты «Челси» должны быть рады этому переходу, потому что он продемонстрировал сильную игру. Думаю, он в порядке и показал превосходную технику в некоторых моментах. Он напомнил мне Арьена Роббена своей скоростью и работой с мячом», – приводит слова Джеррарда британская пресса.

Добавим, что до перехода в «Челси» Мудрик выступал за донецкий «Шахтер». В текущем сезоне за «горняков» он провел 18 матчей, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

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