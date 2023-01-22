«Ливерпуль» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Кьезу 

Руководство «Ливерпуля» рассчитывает приобрести форварда «Ювентуса» Федерико Кьезу. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, контракт итальянца с туринской командой рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, мерсисайдцы планируют усилить атаку 25-летним игроком. «Бьянконери» могут отпустить нападающего в АПЛ за 60 миллионов евро.

Напомним, что Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.