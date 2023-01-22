«Реал» планирует приобрести защитника «Спортинга» Педро Порро

«Реал» заинтересован в услугах флангового защитника «Спортинга» Педро Порро. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в соглашении 23-летнего футболиста с португальской командой присутствует сумма отступных в размере 45 миллионов евро.

По информации источника, мадридский клуб рассчитывает подписать испанского игрока на замену Дани Карвахалю, который последнее время пребывает в плохой форме.

Напомним, что Порро выступает за «Спортинг» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Рубена Аморима он провел 24 матча, забил три гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.