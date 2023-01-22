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Артета – о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед»: Эта команда показывает хороший футбол

«Арсенал» встретится с «красными дьяволами» в матче 21-го тура АПЛ.
22 января 2023 18:26
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался насчет предстоящего матча его команды с «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в последней встрече английских команд манкунианцы обыграли «канониров» со счетом 3:1

«Все понимают, что «Манчестер Юнайтед играет очень хорошо. И с каждым днем становится только сильнее. Думаю, их отличные результаты в чемпионате пришли благодаря их тренеру. Его команды всегда показывают отличный футбол. Однако стоит вспомнить нашу прошлую встречу. Мы доминировали над ними на поле, но потерпели поражение. Мне кажется, мы заслуживали большего», – приводит слова Артеты Сэмюэль Лакхерст в своих соцсетях.

Добавим, что матч 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоится сегодня, 22 января на «Эмирейтс». Начало встречи – 19:30 мск.

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