Голы Соболева и Бальде принесли победу «Спартаку» над АГМК в товарищеском матче 

Московский «Спартак» одержал победу над узбекистанским клубом АГМК в товарищеском матче. Очная встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Отметим, что за московскую команду забитыми мячами отметились полузащитник Даниил Зорин (22-я минута), Бальде Кейта (45) и Александр Соболев (59). Соперник ответил единственным голом Мартина Боакье (28).

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 матчей.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) – АГМК (Алмалык) – 3:1 (2:1)

Голы: Зорин, 22. Кейта, 45. Соболев, 59 – Боакье, 28.