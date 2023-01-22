Эдегор и Антони – в стартовых составах «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 21-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 22 января, в Лондоне. Начало матча – 19:30

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Вегорст, Рэшфорд, Антони.

Добавим, что в настоящий момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 47 очков после 18 проведенных встреч. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке, набрав 39 очков после 19 матчей.