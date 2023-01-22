Хет-трик Холанда принес «Манчестер Сити» домашнюю победу над «Вулверхэмптоном»

Футболисты «Манчестер Сити» оказались сильнее «Вулверхэмптона» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд трижды поразил ворота «волков», тем самым, записав на свой счет хет-трик (40-я, 49-я и 54-я минуты).

Таким образом, команда Пепа Гвардиолы набирает 45 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юлена Лопетеги располагаются на 17-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

5 февраля «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Тоттенхэма», а «Вулверхэмптон» днем ранее на своем поле примет «Ливерпуль».