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«Челси» вступил в переговоры с «Интером» по поводу трансфера Дюмфриса

Игрок сборной Нидерландов может обойтись лондонскому клубу в 40 миллионов евро.
22 января 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

«Челси» намерен приобрести защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает британская пресса.

Сообщается, что представители синих уже провели предварительные переговоры с итальянской командой и обсудили возможность перехода 26-летнего футболиста. «Нерадзурри» хотят получить за игрока около 40 миллионов евро.

Напомним, что Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с черно-синими рассчитан до 2025 года.

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