«Челси» вступил в переговоры с «Интером» по поводу трансфера Дюмфриса

«Челси» намерен приобрести защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает британская пресса.

Сообщается, что представители синих уже провели предварительные переговоры с итальянской командой и обсудили возможность перехода 26-летнего футболиста. «Нерадзурри» хотят получить за игрока около 40 миллионов евро.

Напомним, что Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с черно-синими рассчитан до 2025 года.