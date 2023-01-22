«Арсенал» вырвал победу над «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

За команду Эрика Тен Хага забивали Маркус Рэшфорд (17-я минута) и Лисандро Мартинес (59). У подопечных Микеля Артеты голами отличились дважды Эдвард Нкетиа (24, 90), а также Букайо Сака (53).

Таким образом, «канониры» набрали 50 очков и с матчем в запасе опережают второе место на пять очков. «Красные дьяволы» остались с 39 очками четвертыми.

«Арсенал» 4 февраля сыграет в гостях с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» в этот же день примет «Кристал Пэлас».

АПЛ

21-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - 3:2 (1:1)

Голы: Нкетиа, 24, 90; Сака, 53 - Рэшфорд, 17; Лисандро Мартинес, 59