Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» победить в гостях «Специю»

«Рома» в гостевом матче 19-го тура Серии А победила «Специю» со счетом 2:0.

В составе команды Жозе Моуринью забивали Стефан Эль-Шаарави (45-я минута) и Тэмми Абрахам (49), обоим ассистировал Пауло Дибала.

«Волки» набрали 37 очков и поднялись на четвертое место. «Специя» с 18 очками осталась пятнадцатой.

В следующем туре «Специя» 27 января сыграет в гостях с «Болоньей», «Рома» через два дня проведет выездной матч против «Наполи».

Серия А

19-й тур

«Специя» (Специя) - «Рома» (Рим) - 0:2 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 45; Абрахам, 49