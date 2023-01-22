Роналду с капитанской повязкой дебютировал за «Аль-Наср». Его клуб победил, а португалец не забил

«Аль-Наср» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии победил «Аль-Иттифак» со счетом 1:0.

Победный мяч на 31-й минуте забил бразилец Андерсон Талиска.

Этот матч стал первым официальным за Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра», он был капитаном своей команды и провел на поле весь матч.

«Аль-Наср» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу, опередив на одно очко «Аль-Хиляль». «Аль-Иттифак» с 16 очками занимает десятую позицию.

26 января «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Иттихада» в Суперкубке Саудовской Аравии.