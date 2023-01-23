Мбаппе спародировал вратаря сборной Аргентины Мартинеса, повторив неприличный жест

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе спародировал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Французский форвард после клубной тренировки взял длинный красный предмет и приложил его к своему паху. Данный кадр был опубликован в социальных сетях.

Напомним аргентинский голкипер сотворил подобное с Кубком мира после победы над сборной Франции по пенальти в финале мундиаля в Катаре.

Добавим, что впоследствии Мартинес несколько раз пытался заочно «задеть» Мбаппе различными кричалками и даже надел маску с его изображением, когда праздновал победу вместе со своими соотечественниками.