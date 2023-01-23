«Ювентус» не смог обыграть «Аталанту» в первом матче после снятия 15 очков

В матче 19-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой».
Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяева отличились Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, Аркадиуш Милик и Данилу.
Гости ответили дублем Адемолы Лукмена и точным ударом Йоакима Мехле.
Таким образом, «старая синьора» набрала 23 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице. Отметим, что перед последним туром туринцы были лишены 15 очков по решению суда за финансовые махинации.
Бергамаски с 35 очками занимают пятое место.
источник: «Советский спорт»