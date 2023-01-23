Роналду поблагодарил болельщиков «Аль-Насра» за поддержку

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после победы своей команды над «Аль-Иттифаком» (1:0) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«Первая игра, первая победа. Парни, молодцы. Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку», - написал Роналду в социальных сетях.

Этот матч стал первым официальным за Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра», он был капитаном своей команды и провел на поле весь матч.

«Аль-Наср» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу, опередив на одно очко «Аль-Хиляль».

26 января «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Иттихада» в Суперкубке Саудовской Аравии.