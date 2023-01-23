Аллегри рассказал о том, как в «Ювентусе» восприняли лишение 15 очков

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал матч 19-го тура итальянской Серии А, котором его команда сыграла вничью с «Аталантой», а также рассказал, как в клубе восприняли новость о лишении 15 очков из-за финансовых махинаций.

«Хочу поблагодарить ребят, которые показали отличную игру. Это было нелегко. Было сложно, но игроки подошли к делу серьезно и ответственно. Два таких дня убили бы любую другую команду. Мы медленно начали, и на стадионе было тихо. У нас есть чувства, мы люди. Щенсны больше не допустит такой ошибки. Это результат напряжения.

Лишение очков? Это было сюрреалистично для всех, мы испытали нечто подобное два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли ушел в отставку», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяева отличились Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти, Аркадиуш Милик и Данилу.

Гости ответили дублем Адемолы Лукмена и точным ударом Йоакима Мехле.

Таким образом, «старая синьора» набрала 23 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице. Отметим, что перед последним туром туринцы были лишены 15 очков по решению суда за финансовые махинации.

Бергамаски с 35 очками занимают пятое место.