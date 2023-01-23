World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В «Челси» приняли решение продать Зиеша

Клуб готов рассматривать предложения по игроку.
23 января 2023 09:59
автор: Александр Шульгин

В лондонском «Челси» готовы рассмотреть предложения о продаже марроканского полузащитника Хакима Зиеша.

По информации итальянских инсайдеров, одним из претендентов на 29-летнего футболиста является «Рома», которая ищет замену Николо Дзаньоло.

В текущем сезоне Зиеш провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. В составе сборной Марокко игрок дошел до полуфинала ЧМ-2022. В итоге его команда остановилась в шаге от медалей, впервые в своей истории заняв четвертое место.

Действующий контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Это интересно:
В «Челси» приняли решение продать Зиеша
Клуб готов рассматривать предложения по игроку.
23.01.2023 09:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Аллегри рассказал о том, как в «Ювентусе» восприняли лишение 15 очков
Туринцы провели неровный матч против «Аталанты».
23.01.2023 09:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роналду поблагодарил болельщиков «Аль-Насра» за поддержку
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал за новый клуб.
23.01.2023 09:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе спародировал вратаря сборной Аргентины Мартинеса, повторив неприличный жест
Соперничество футболистов продолжается и после чемпионата мира.
23.01.2023 08:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ювентус» не смог обыграть «Аталанту» в первом матче после снятия 15 очков
Встреча завершилась результативной ничьей.
23.01.2023 00:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что футболистами «Зенита» интересуются европейские клубы
Бразильцы не собираются покидать Санкт-Петербург.
22.01.2023 23:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Вулверхэмптон» купил у «Вест Хэма» защитника Доусона
32-летний футболист подписал соглашение на два с половиной года.
22.01.2023 23:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Роналду с капитанской повязкой дебютировал за «Аль-Наср». Его клуб победил, а португалец не забил
«Аль-Наср» играл против «Аль-Иттифака».
22.01.2023 22:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Хетафе»
Команда Хави продолжает лидировать в чемпионате Испании.
22.01.2023 22:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» победить в гостях «Специю»
Матч прошел в рамках 19-го тура чемпионата Италии.
22.01.2023 21:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика