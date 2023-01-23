В «Челси» приняли решение продать Зиеша

В лондонском «Челси» готовы рассмотреть предложения о продаже марроканского полузащитника Хакима Зиеша.

По информации итальянских инсайдеров, одним из претендентов на 29-летнего футболиста является «Рома», которая ищет замену Николо Дзаньоло.

В текущем сезоне Зиеш провел 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу. В составе сборной Марокко игрок дошел до полуфинала ЧМ-2022. В итоге его команда остановилась в шаге от медалей, впервые в своей истории заняв четвертое место.

Действующий контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.