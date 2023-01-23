Защитник «Специи» Кивер прошел медосмотр в «Арсенале»

Защитник «Специи» Якуб Кивер близок к переходу в лондонский «Арсенал», сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист уже прошел медосмотр и объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Кивер провел за «Специю» 17 матчей в чемпионате Италии, не отметившись результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре игрок принял участие во всех четырёх матчах польской команды.

Ранее сообщалось, что Кивер может перейти в испанскую «Барселону», за переход в которую выступал его соотечественник Роберт Левандовски.