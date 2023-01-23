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Гол Писарского не помог «Крыльям Советов» в матче с «Радничками» (видео)

Самарская команда проиграла первый контрольный матч на тренировочном сборе.
23 января 2023 17:19
автор: Александр Евграфов

Футболисты самарских «Крыльев Советов» проиграли первый контрольный матч в ходе тренировочного сбора сербским «Радничкам». Встреча в турецком Белеке завершилась со счетом 4:1.

Единственный гол в составе самарского клуба забил Владимир Писарский (Сычевой) на 40-й минуте.

Он же не реализовал пенальти на 17-й минуте.

26-летний Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в начале января 2023 года, первую половину сезона Владимир провёл в составе «Оренбурга». В «Оренбурге» Сычевой, который сменил фамилию на Писарский в честь своего отчима, забил 14 голов в 15 матчах РПЛ и пока является лучшим бомбардиром турнира.

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