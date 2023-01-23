Экс-тренер сборной Португалии Сантуш может возглавить сборную Польши

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к подписанию контракта со сборной Польши, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны приступили к финальному согласованию деталей контракта. Соглашение с 68-летним специалистом будет рассчитано до 2026 года.

Ранее Сантуш расторг соглашение с Федерацией футбола Португалии, которое было рассчитано до 2024 года.

Сантуш вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в сезоне-2018/19.

Бывший главный тренер сборной Чеслав Михневич покинул свой пост в конце 2022 года.