Экс-тренер сборной Португалии Сантуш может возглавить сборную Польши

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к подписанию контракта со сборной Польши, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны приступили к финальному согласованию деталей контракта. Соглашение с 68-летним специалистом будет рассчитано до 2026 года.
Ранее Сантуш расторг соглашение с Федерацией футбола Португалии, которое было рассчитано до 2024 года.
Сантуш вместе со сборной Португалии выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в сезоне-2018/19.
Бывший главный тренер сборной Чеслав Михневич покинул свой пост в конце 2022 года.