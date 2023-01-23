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«Нужно уезжать»: Юран считает, что Сперцяну следует перейти в ПСВ

По словам специалиста, именно в этом клубе хавбек «Краснодара» может выйти на новый уровень.
«Нужно уезжать»: Юран считает, что Сперцяну следует перейти в ПСВ
23 января 2023 17:57
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Краснодар»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны ПСВ. В частности, он заявил, что 22-летний полузащитник может заиграть в голландском клубе и выйти на новый уровень.

«Если есть предложение, то, конечно, нужно уезжать. Думаю, ему стоит перейти в ПСВ. В Голландии он сможет демонстрировать свои лучшие качества», – отметил Юран, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, Сперцян выступает за «Краснодар», а его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 21 матч и забил 10 голов. Также на счету игрока 6 голевых передач.

источник: «РБ-Спорт»
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«Нужно уезжать»: Юран считает, что Сперцяну следует перейти в ПСВ
«Нужно уезжать»: Юран считает, что Сперцяну следует перейти в ПСВ
По словам специалиста, именно в этом клубе хавбек «Краснодара» может выйти на новый уровень.
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