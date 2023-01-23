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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард хочет стать актером после завершения карьеры

Футболист поделился тем, чем хотел бы заниматься, уйдя из футбола.
23 января 2023 18:56
автор: Александр Евграфов

Футболист «Ноттингем Форест», ранее игравший за «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард планирует заняться актерским мастерством после завершения футбольной карьеры, сообщают британские СМИ.

«По футбола я хочу стать актером. Может быть, смогу что-то озвучивать, но этому нужно учиться, ведь я раньше этого не делал. Сосредоточусь на основах, признаюсь честно, у меня плохо с репликами. Начну с комедий, а потом возможно дорасту до больших проектов, таких как «Интерстеллар» или «Начало». Это займет время. Сразу подойти для кастинга не получится», - цитирует Лингарда источник.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 14 матчей за «Ноттингем Форест» и не отметился результативными действиями.

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