Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард хочет стать актером после завершения карьеры

Футболист «Ноттингем Форест», ранее игравший за «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард планирует заняться актерским мастерством после завершения футбольной карьеры, сообщают британские СМИ.

«По футбола я хочу стать актером. Может быть, смогу что-то озвучивать, но этому нужно учиться, ведь я раньше этого не делал. Сосредоточусь на основах, признаюсь честно, у меня плохо с репликами. Начну с комедий, а потом возможно дорасту до больших проектов, таких как «Интерстеллар» или «Начало». Это займет время. Сразу подойти для кастинга не получится», - цитирует Лингарда источник.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 14 матчей за «Ноттингем Форест» и не отметился результативными действиями.