Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился планами команды на нынешний календарный год.

Отмечается, что итальянцы пропустили второй чемпионат мира подряд после того, как уступили сборной Северной Македонии (0:1) в стыковых матчах к мундиалю в Катаре.

«Мы должны постараться искупить свою вину. Впереди нас ждет финальная часть Лиги Наций и важные квалификационные встречи к грядущему чемпионату Европы. Нужно избежать новых ошибок», – приводит слова Манчини итальянская пресса.

Добавим, что на отборочном этапе Чемпионата Европы сборная Италии оказалась в группе C. Ее соперниками станут национальные команды Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты.