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Манчини – о планах сборной Италии на 2023 год: Мы попытаемся искупить вину 

Ранее итальянская национальная команда не пробилась в финальную часть ЧМ-2022.
23 января 2023 19:18
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился планами команды на нынешний календарный год.

Отмечается, что итальянцы пропустили второй чемпионат мира подряд после того, как уступили сборной Северной Македонии (0:1) в стыковых матчах к мундиалю в Катаре.

«Мы должны постараться искупить свою вину. Впереди нас ждет финальная часть Лиги Наций и важные квалификационные встречи к грядущему чемпионату Европы. Нужно избежать новых ошибок», – приводит слова Манчини итальянская пресса.

Добавим, что на отборочном этапе Чемпионата Европы сборная Италии оказалась в группе C. Ее соперниками станут национальные команды Англии, Украины, Северной Македонии и Мальты.

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