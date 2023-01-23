Сарри может возглавить «Тоттенхэм» после ухода Конте 

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри на пост главного тренера клуба. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что нынешний наставник лондонской команды, Антонио Конте принял решение не продлевать соглашение из-за конфликта с владельцем «шпор» Даниэлем Леви.

По информации источника, клуб АПЛ рассчитывает пригласить на замену 53-летнему специалисту другого итальянца, который в данный момент тренирует «Лацио».

Напомним, что Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года. В текущем сезоне римская команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка после 18 матчей.