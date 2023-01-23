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Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ», но в «Барселону» возвращаться не намерен

Форвард решил обдумать свое будущее после победы на ЧМ в Катаре.
23 января 2023 19:55
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси отклонил предложение клуба о продлении контракта. Такой информацией располагает инсайдер Жерар Морено.

По его данным, 35-летний нападающий принял такое решение после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Футболист решил обдумать свое будущее, но в «Барселону» он возвращаться не намерен.

Ранее сообщалось, что Месси не хочет обсуждать свое возвращение в каталонский гранд, поскольку считает, что глава сине-гранатовых Жоан Лапорта обманул его с продлением контракта, что привело к уходу из команды.

К слову, договор аргентинца с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 21 матч, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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